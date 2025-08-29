Tartıştığı damadının otomobiliyle kaçtı tarlaya uçtu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kayınbaba ile damat arasında çıkan tartışma ilginç bir kazayla sonuçlandı.
Olay, gece yarısı Yeni Mahalle Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Y. (63), damadı Okan B.'nin (36) evinin önüne geldi. İkili arasında tartışma çıkarken, bu sırada Adnan Y. damadına ait, üzerinde anahtarı bulunan 35 BTV 420 plakalı otomobili çalıştırarak kaçtı.
Damadının arkasından koştuğu otomobil, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra Adnan Y.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve tarlaya uçtu.
Hafif yaralanan Adnan Y., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kayınbaba ile damadı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.