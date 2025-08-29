Samsun Alaçam’da 15 dakika arayla iki kaza: 2 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde, 15 dakika arayla aynı noktada meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaların her ikisi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 05:30

İlk kaza, Sinop istikametine seyir halinde olan Uğur T. yönetimindeki 55 ACD 595 plakalı otomobilin, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki bisiklet sürücüsü Salih A.'ya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Salih A., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sadece 15 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Sinop yönüne ilerleyen Mehmet D. yönetimindeki 55 AJN 654 plakalı kamyon, önünde seyir halinde olan Abdurrahman B.'nin kullandığı 57 LA 307 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından hafif ticari araç sürücüsü de Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

