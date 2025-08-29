Keban Barajı'na serinlemek için girdi: Cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ'da serinlemek için Keban Barajı'na giren Ahmet Işık, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 2 saat boyunca yaptıkları aramanın sonunda Işık'ın cansız bedenini barajdan çıkardı. Hayatını kaybeden adamın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde Ahmet Işık (45), girdiği Keban Baraj Gölü'nde kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Keban Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra Işık'ın cansız bedenine ulaştı. Işık'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.