Keban Barajı'na serinlemek için girdi: Cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 29.08.2025 22:25

Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde Ahmet Işık (45), girdiği Keban Baraj Gölü'nde kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.