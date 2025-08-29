Kayınpederini pompalı tüfekle ayağından vurdu

Aksaray'da Ahmet C. (29), eşi Elif C. (28) ile tartıştıklarını duyup eve gelen kayınpederi İsmail B.'yi (55) pompalı tüfekle ateş ederek ayağından yaraladı.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:54

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Hollanda'dan memleketleri Aksaray'a izne Ahmet ve Elif C. çifti belirlenemeyen nedenle tartıştı. Elif C., tartışma sonrası kendileri gibi Hollanda'dan izne gelen babası İsmail B.'yi telefonla arayıp durumu bildirdi. Babaoğlu da kızı ve damadının oturduğu eve gelip, zile bastı. Kapıyı açan Ahmet C., pompalı tüfekle kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan İsmail B., kanlar içinde yere yığıldı.

'NE OLDUĞUNU BENDE ANLAMADIM'

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle acil servise alınan İsmail B., gazetecilere, "Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım" dedi. Şüpheli damat gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.