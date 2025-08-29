Çekmeköy'de feci kaza! Jandarma aracı su kanalına düştü: Yaralılar var | Feci kaza anları A Haber'de

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:42

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde önce bariyerlere, sonra da görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı. Vural, " TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. Tırın dorseden ayrılma noktasını da görüyoruz. 5 kişinin yaralandığı bilgisi var." dedi.

KAZA ANLARI A HABER'DE Feci kaza anlarına A Haber ulaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise TIR'ın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.

Olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çekmeköy'de 2'si jandarma 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan TIR şoförünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracına çarpan tıra ilişkin yapılan çalışmalarda, TIR şoförü Y.Ö. gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, "Trafik bir yaşam alanıdır, direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.