Bakanlıktan sinema sektöründen 68 projeye 14 milyon 69 bin TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılının ikinci döneminde sinema sektöründen 40 projeye 7 milyon 375 bin TL destek sağladı. 2025'te sağlanan toplam destek tutarı ise toplam 68 proje için 14 milyon 69 bin TL'ye ulaşarak, önceki yıla göre yaklaşık 2 katına çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sinema sektörüne 2024 yılında 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin TL destek sağlandı. 2025'in ilk yarısında ise 40 projeye 6 milyon 694 bin TL destek verilirken, bu yıl ilk kez ikinci dönem destekleri de açıklandı. Toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin TL'lik rekor bir kaynak aktarıldı. Bu destekler, Türk sinemasının gelişimine ivme kazandırmayı hedefliyor.

DESTEK ALAN PROJELER

Sinema Destekleme Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda, 2025 yılının ikinci döneminde; 7 senaryo ve diyalog yazım projesine toplam 1 milyon 200 bin TL, 14 kısa kurmaca film yapım projesine toplam 3 milyon 925 bin TL, 4 kısa animasyon film yapım projesine toplam 1 milyon 300 bin TL, 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine toplam 950 bin TL olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin TL destek sağlandı.

TOPLAM DESTEK 217 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılında sinema sektörüne sağladığı toplam destek 217 milyon 24 bin TL'ye ulaştı. Uzun metrajlı sinema film yapım desteklerine ilişkin, 2025 yılının ikinci dönem destekleri ise eylül ayının sonunda açıklanacak. Bakanlığın sağladığı desteklere ilişkin detaylara 'https://sinema.ktb.gov.tr' adresinden ulaşılabilir