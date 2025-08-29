3’üncü kattan düşen 15 yaşındaki Eylül ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın terasındaki pencereden düşen 15 yaşındaki Eylül K. ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin teras katındaki pencerede oturan Eylül K., dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eylül K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.