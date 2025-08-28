Sultanbeyli’de feci kaza! İki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde TEM Otoyolu’nda iki minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 05:00

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 37 AAZ 038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüslerde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

