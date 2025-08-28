Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı! 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış, ölen veya yaralanın olmadığı olayda otelde hasar oluşmuştu. Otele silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 15:07

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne önceki gün iki araçla gelen kişilerin, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda olayın hemen ardından 7 kişiyi gözaltına alan ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

