Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar bulundu
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer Köyü'nde ağıldan kaybolan 12 küçükbaş hayvan, yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Jandarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip çevrede araştırma yaptı. Ancak herhangi bir hırsızlık izine rastlanılmadı. Bunun üzerine hayvanların kaçmış olabileceği ihtimali değerlendirilerek drone destekli arama çalışması başlatıldı.
Yapılan kapsamlı arama sonucunda 12 küçükbaş hayvan, köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Gaziantep sınırları içerisindeki dağlık alanda bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.