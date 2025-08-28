İsrail'den Yemen’e hava saldırısı

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail’in en son 24 Ağustos’ta başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Sana'da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu, "IDF, Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

