Denizli'de kaçak silah operasyonu! 3 şüpheliye tutuklama

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:26

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN