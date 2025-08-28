Denizli'de kaçak silah operasyonu! 3 şüpheliye tutuklama
Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.