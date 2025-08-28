Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Eylül'de Türkiye'de
Cezayir’in Arzew Limanı’ndan 23 Ağustos’ta ayrılan Bahamalar bandıralı LNG gemisi “Lalla Fatma N’soumer”, Girit açıklarında ilerliyor. 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 1 Eylül’de Marmara Ereğlisi LNG Terminali’ne ulaşması bekleniyor.
Bahamalar bandıralı gemi, 2004'te inşa edilmişti.