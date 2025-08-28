Bursa'da orman yangını! Alevler 8.5 buçuk saat sonra kontrol atlında

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30’da çıkan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın 8,5 saat sonra 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 14:29

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı.

Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi'nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

8.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 8,5 saat sonra 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam sürdürülüyor.

