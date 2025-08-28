Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:05

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 1 jeneratör, 2 kırıcı-delici makine, hava pompası, dalgıç pompa, manyetik ateşleyici kutusu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

