Balıkesir'de hapis cezalı 22 şahıs yakalandı

Balıkesir'de 2 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, hapis cezası bulunan 22 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:40

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik son 2 günde il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 104 ekip, 320 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda 15-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 3 kişi, 0-5 yıl hapis cezası olan 18 şahıs, ifadeye yönelik aranan 20 kişi olmak üzere toplam 42 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan hapis cezası bulunan 22 kişi cezaevine gönderildi.