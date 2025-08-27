Yanan köy evlerinin inşa süreci başlıyor

Orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik'teki köylerde ağustos ayı içinde evlerin inşasına başlanacağının sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş'te temel atma törenine katılacak.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:09

Paylaş



ABONE OL

Bilecik'te 27 Haziran'da, İzmir'de ise 29 Haziran'da farklı bölgelerde çıkan orman yangınları sonrası, iki il 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, ilk etapta İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği süreçlerini tamamladı. Bu kapsamda İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konut inşa edilmesine karar verildi.

Afetin ardından hasar gören köyleri ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaraları hızla saracağını kaydetti. Bakan Kurum, 1 Ağustos'taki açıklamasında da hak sahipliği tespiti tamamlanan köylerde inşa çalışmalarının ağustos ayı içinde başlayacağının sözünü verdi. Kurum'un talimatları doğrultusunda TOKİ ihale süreçlerini tamamladı. Bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandı. Bakan Kurum, 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş'te temel atma törenine katılarak orman yangınında hasar gören köylerde yeni evlerin inşa sürecini başlatacak.

'1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ağustos'ta Hatay'da yaptığı konuşmada, orman yangınından etkilenen köylerde yeni konutların inşasının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Ağustos ayı içerisinde hem Bilecik'te hem İzmir'de hak sahibi çalışmaları biten illerimizde temellerimizi atacağız. En geç bir yıl içerisinde de evlerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yine yangından etkilenen bölgelerde ağır hasar gören iş yerleri, köy konağı, cami için de proje çalışmalarımızı tamamladık. Yer tespit çalışmalarını yürüteceğiz ve buralarda da hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.