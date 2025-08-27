Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:43

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada Abdülkadir Talas (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yaralandı.

Mardin'deki kazadan görüntü

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.