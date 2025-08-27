Köpeğine alkol içiren şahıs için harekete geçildi!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, köpeğine alkol içirip cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

27.08.2025

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

'5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU' KAPSAMINDA ADLİ İŞLEM

Köpeğine alkol içiren şahsın O.T. olduğu ve Kargalı Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Olaya ilişkin yakalanan O.T isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs köpeğine sarhoşluğun verdiği etkiyle içki içirdiğini beyan etmiş, hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem yapılmıştır."

