Giresun'da korkunç kaza! 3 ölü 1 yaralı

Giresun'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı

Giriş Tarihi: 27.08.2025 23:54

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Geyikçi Yaylası'nda Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerinde jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile beraberindeki eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Murat Bayram ise Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ABD'de yaşayan ailenin, tatil için bir süre önce memleketlerine geldikleri öğrenildi.

