Antalya'da sulama kanalına kamyonet düştü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarparak sulama kanalına düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
D-400 kara yolunda, Özkan Büyüköztürk'ün kullandığı 55 AHH 472 plakalı kamyonet, Batın Sümbül idaresindeki 80 DK 304 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet sulama kanalına düştü.
Kazada, otomobil sürücüsü Batın Sümbül ile kamyonette bulunan Ayşenur Karabaş ve Hacer Taşar yaralandı.
Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.