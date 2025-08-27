5 milyon TL'lik elma! Bursa'da büyük dolandırıcılık

Bursa’da kendilerini “komiser” olarak tanıtıp emekli M.K.’yi (75) 5 milyon 145 bin TL dolandıran T.İ. (20) ile Y.K. (35), İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler, M.K.’yi gizli operasyon yalanıyla kandırarak altın ve dövizlerini poşete koymasını istedi. M.K., toplam değeri 5 milyon TL’yi aşan ziynet eşyalarını hazırlayıp buluşma noktasında mont ve maskeyle bekleyen şüpheliye parola olarak “Elma” dedikten sonra poşeti teslim etti.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:08

Bursa'da, telefonla aradıkları, kendilerini 'komiser' olarak tanıttıkları emekli M.K.'yi (75), 5 milyon 145 bin TL dolandıran T.İ. (20) ile Y.K. (35), dün İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelilerden T.İ. tutuklandı. Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

5 MİLYONLUK ZİYNET EŞYASINI POŞETE KOYUP ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Olay, 22 Ağustos'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli M.K.'yi arayıp, kendilerini 'komiser' olarak tanıtan şüpheliler, 'Gizli bir operasyon yapıldığı ve altın ile dövizlerinin tehlikede olduğu' yalanıyla korkutup, kendi numaralarını 'Hakan oğlum' olarak kaydettirdi. Şüpheliler, M.K.'nin hesabından paralarını çekmesini ve evindeki altınlarla birlikte poşete koymasını istedi. Bunun üzerine M.K. banka hesaplarından çektiği 22 bin avro, 66 bin dolar ile 21 çeyrek altın, 10 Ata altını, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzükten oluşan ve toplam değeri 5 milyon 145 bin TL olan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu. Aynı gün M.K., kendisine söylenen yere gidip, üzerinde mont ve yüzünde maske bulunan şüpheliye parola olarak 'Elma' kelimesini söyleyip, poşeti teslim etti.

KORSAN TAKSİYLE KAÇMIŞ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtları inceleyip, Y.K. ve T.İ. adlı şüphelileri tespit etti. Para ve ziynet eşyaları elden alan şüphelinin kameralara yakalanmamak için kapüşonlu mont giydiği ve yüzünü tıbbi maskeyle kapattığı, olay yerinden de korsan taksiyle kaçtığı saptandı.

Dün düzenlenen operasyonla İstanbul'daki adreslerinde yakalanıp Bursa'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Y.K. ise serbest bırakıldı.

