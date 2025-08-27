2. Minguzzi cinayetinde kan donduran ifade!
Ankara’da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğu uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır, aynı kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. "2. Minguzzi olayı" olarak anılmaya başlanan cinayetin ardından Çakır’ın ailesi ölümle tehdit edilmişti. Gündem yaratan olaya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA PAYLAŞIM
Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.