2. Minguzzi cinayetinde kan donduran ifade!

Hakan Çakır'ın babasına atılan tehdit mesajları ACILI BABAYA TEHDİT MESAJLARI



Ailenin acısı henüz tazeliğini korurken Hakan Çakır'ın babasının cep telefonuna korkunç ölüm tehdit mesajları gelmeye başladı. "Telefona gelen mesajda oğlunu öldürdük sıra sende oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üzerine mazot döküp yakacağız, bedenini kimse bulamayacak nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek...!" ifadelerini yer verildi.

Hakan Çakır ÇAKIR'IN MEZARINA ZARAR VERİLECEĞİ PAYLAŞIMLARI YAPILDI



Bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişiler, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini paylaştı. Kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi." ifadelerini kullandı.