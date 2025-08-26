Trabzon’da sahilde korku dolu anlar! 14 yaşındaki çocuk dalgalara kapıldı kayboldu

Trabzon’un Of ilçesinde sahil kenarında gezinen 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, dalgalara kapılarak denize sürüklendi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 20:46

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 17.30 sıralarında Of ilçesi Kalealtı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu deniz kenarında yürüyüş yaparken dalgalara kapılarak sürüklendi.

DURUM FARK EDİLİNCE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çocuğun denizde kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çocuğun bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN