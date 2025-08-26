TEM Otoyolu’nda mıcır yüklü tır devrildi: İstanbul yönü 3,5 saat trafiğe kapandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde mıcır yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 3,5 saat trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek yolu temizleme çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:55

Kocaeli TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü tırın devrilmesiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 3,5 saat boyunca ulaşım durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Kaza, saat 07.00 sıralarında Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevki TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Mıcır yola dökülürken, trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu temizlemek için çalışma başlattı.



Danış Koper Viyadüğü'ne kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Sürücünün durumu hakkında bilgiye ulaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

