Tekirdağ'da çeşme suyundan kurt çıktı! Vatandaşlar tepkili: Neye uğradığımı şaşırdım

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çeşmeden akan sudan kurtçuklar çıkması mahalleliyi şaşkına çevirdi. TESKİ’ye ait şebeke suyunda gözle görülür kurtlar olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu kayda alarak yetkililere bildirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2025 15:18

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri, çeşmeden akan içme suyunun içinden kurtlar çıktığını fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşmeden akan suyun içinde, vatandaşların kaydettiği görüntülerde gözle görülebilecek büyüklükte kurtçuklar olduğu net şekilde görülüyor. Olayın ardından mahalle halkı durumu yetkililere bildirerek acil önlem alınmasını talep etti.



"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"



Çerkezmüsellim Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

