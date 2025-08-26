Kastamonu'da bir araçtan 3 tabanca çıktı! 3 gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın aracından 3 adet tabanca çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 17:57

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince F.G. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve tabancaya ait 211 adet fişek, şüphe üzerine durdurulan F.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjöründe basılı vaziyette 12 adet mermi, kontroller esnasında R.G. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı halde 8 adet fişek ele geçirildi.



Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar neticesinde şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

