İzmir Seferihisar'da orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:06

Seferihisar'daki orman yangınından görüntü

ALERVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.



Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.