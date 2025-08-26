İzmir Seferihisar'da orman yangını! Alevler kontrol altına alındı
Yurdun birçok kentinde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde ormanda yangını çıktı. Bölgeden gelen son bilgilere göre alevlere, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin artıdan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.
Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
ALERVLER KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.