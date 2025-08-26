Çorum’da yangın paniği! 4’ü metruk 5 ev zarar gördü

Çorum’un Kale Mahallesi’nde çıkan yangın, 4’ü metruk 5 evi kullanılamaz hale getirdi. Polis, yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 20:41

Olay, Kale Mahallesi Milönü Caddesi ve Milönü 4. Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yapılan tespitlerde 4'ü metruk 5 evin zarar gördüğü belirlendi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının yangından kısa süre önce siyah giyimli bir kişinin sokaktaki çocuklara çakmak vererek yangın çıkarmalarını istediğini, çocukların teklifi reddetmesi üzerine şüphelinin sokaktan uzaklaştığını bildirmesi üzerine kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor ve şüpheli kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

