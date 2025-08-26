CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde skandal! Vatandaş toz ve çamura mahkum oldu | Erdal Beşikçioğlu'na isyan: O koltukta oturmamalı

Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:33

Sabah'ın haberinme göre vatandaşlar toz, kötü koku ve farelerden dolayı isyanda. Mahalle sakinlerinin "Cezaevi gibi yaşıyoruz" isyanına rağmen, CHP'li belediye yönetimi soruna çözüm üretmek bir yana, şikayetlere dahi dönüş yapmıyor. Mahalle sakinlerinin anlattıkları, CHP'li belediyenin vatandaşla olan iletişim kopukluğunu ve hizmetten yoksun yönetim anlayışını gözler önüne seriyor.

CHP 'li Etimesgut Belediyesi 'nin Yenibağlıca Mahallesi'ndeki ihmali, vatandaşı adeta esir hayatı yaşamaya mahkum etti. Taçelit Villaları ve Balabey Konakları sakinleri, belediyeye ait ardiye bir kum ocağı ve hemen yanındaki dev gübre yığını nedeniyle evlerinden çıkamaz, camlarını açamaz hale geldi.

"BAHÇELİ EVE GEÇTİK AMA ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ" Bölge sakinlerinden Aysun Gülpınar, belediyenin yapılan şikayete dönüş yapmadığını belirterek "Taçelit Villaları'nda oturuyorum. Buradaki kum yığınından dolayı gerçekten çok rahatsızız. Evimizin içi, masalarımız, balkonlarımız sürekli toz içinde. Temizlik yapıyoruz ama beş dakika sonra her şey yeniden kirleniyor. Bahçemize kahvaltı için çıkamıyoruz, çocuklarımızı dışarı oynatamıyoruz. Aslında bahçeli ev almamızın sebebi çocuklarımızın rahat oynayabilmesiydi. Fakat geldiğimiz noktada, bahçeyi bırakın camı dahi açamıyoruz. Hijyen ve sağlık açısından çok kötü bir durumdayız. Sürekli o tozu soluyoruz, ciğerlerimize çekiyoruz. Küçük çocuklarımız var, onların sağlığı daha da çok tehlikede. Komşularımız belediyeye yazmış ama onlara da herhangi bir geri dönüş olmamış. Gerçekten çok zor durumdayız. Her gün aynı kirliliği, aynı kokuyu çekiyoruz. Lütfen artık bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Vatandaşlar şantiye alanına dönen bölgede belediye yetkililerine isyan etti. (A Haber arşiv)

"TOZ, ÇAMUR VE GÜBRE KOKUSUYLA YAŞIYORUZ"

Şantiye alanına dönen bölgede oturan Pelin Özok ise "Burada dev bir gübre yığını var" diyerek duruma tepki gösterdi. Özok, "Balabey Konakları'nda, 2267. Sokak'ta oturuyorum. Gördüğünüz gibi arkamızda dev kum yığınları var ve biz bunlarla yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Ne balkonda ne verandada oturabiliyoruz. Evimizin içinde bile rahat nefes alamıyoruz. Yemek yerken toz doluyor, balkona masa kuramıyoruz.

Sadece toz değil, burada dev bir gübre yığını da var. Affedersiniz ama kokusu lağımdan beter. Rüzgar estiğinde böcekler uçuşuyor. Yazın sıcağında cam açamıyoruz, çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. Böyle bir manzara yerleşim yerinin göbeğinde olabilir mi?

"BELEDİYEDEN TEK BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Birçok yere başvurduk. CİMER'e yazdık, belediyeye ilettik, hatta sosyal medya üzerinden de duyurmaya çalıştık. Bağlıca'nın muhtarı Ebru Hanım defalarca uğraştı ama onu da ciddiye almamışlar. Etimesgut Belediyesi'nden tek bir geri dönüş olmadı. İnsanların mağduriyetine kulak tıkıyorlar.

Sorun sadece gündüz yaşanmıyor. Gece geç saatlerde, belediyeye ait şantiyede alkol alınarak yüksek sesle müzik açılıyor. Geçenlerde saat 03.30'da iki araç geldi, şantiyede maç oynadılar, müzik açtılar. 112'yi aradım, polis 20 dakika sonra geldi ama onlar gelmeden beş dakika önce zaten dağılmışlardı. Bu kadar başıboş bir belediye yönetimi olur mu? Bizim tek isteğimiz burada yaşayan insanların huzur içinde yaşamaları. Kum ve gübre yığınlarının kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bu toz ve koku bizi hasta edebilir. Burada bebekler, çocuklar yaşıyor. Burası insanların yaşam alanı, kum ocağı değil" dedi.