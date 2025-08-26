Boğaz'daki yüzme yarışında kaybolan yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’u arama çalışmaları sürerken ATV Haber talihsiz adamın kaybolduğu gün kameralara yansıyan son görüntüsüne ulaştı.
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.
Rus yüzücünün arama çalışmaları sürerken son görüntülerine ATV Haber ulaştı.
Rus sporcu son kez otelde güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntüsünün dakikalar sonrasında Beyoğlu'nda kaldığı otelden ayrıldı ve yarışın başlayacağı boğaz hattına geldi. Boğaz'a yüzlerce sporcuyla birlikte girdi ama Boğaz'ın derin sularından bir daha çıkamadı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus sporcu, sabah saat 07.37'de otelde asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indi ve son görüntüsü burada kayda geçti. Rus yüzücü, lobide bir süre otel görevlisiyle konuştu ardından da elinde telefonla biriyle mesajlaştı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen firmadan da yarış görüntülerini istedi. Yine yarışmada çekilen diğer görüntülerle de genç sporcunun izi sürülecek.