Balıkesir beşik gibi: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Giriş Tarihi: 26.08.2025 03:35

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03.26'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

Sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.