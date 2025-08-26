Balıkesir beşik gibi: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 03.23'te meydana gelen deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-26 03:23:34 39.215 28.17222 6.06 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:13:41 39.18917 28.20194 9.59 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:10:57 39.24306 28.17528 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:10:11 39.21917 28.07167 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:07:45 39.19861 27.92111 6.93 ML 2.2 Kırkağaç (Manisa)
2025-08-26 02:07:00 39.13972 28.23833 6.99 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 02:01:31 39.24194 28.06889 6.95 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:57:42 39.90528 29.30528 7.18 ML 1.6 Keles (Bursa)
2025-08-26 01:56:06 39.18444 28.16528 6.97 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:50:28 39.19444 28.18944 6.97 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:49:13 39.21528 28.06 6.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:48:20 39.22611 28.20667 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:47:35 39.24917 28.05833 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:43:24 39.17889 28.27833 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:38:01 39.31056 43.51222 7.02 ML 1.1 Diyadin (Ağrı)
2025-08-26 01:30:54 39.20833 28.09222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:11:20 39.21611 28.19667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 01:10:45 39.22833 28.13444 9.8 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:55:36 39.17917 28.16778 8.19 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:55:21 38.10056 37.25722 7.15 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-08-26 00:52:14 41.00194 44.835 7.0 ML 2.1 Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars)
2025-08-26 00:47:12 39.20028 28.17306 7.05 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:46:34 39.21139 28.16833 10.15 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:43:46 39.18528 28.25861 6.51 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:39:15 39.20306 28.15889 8.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:35:04 38.12083 36.71806 6.79 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-08-26 00:28:26 39.15722 28.18917 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:24:27 39.20583 28.07444 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:12:11 39.20167 28.20056 6.66 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:07:58 39.1825 28.15083 6.8 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 00:05:25 39.19056 28.17389 6.85 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)