Arnavutköy’de korku dolu kaza! Motosiklet sürücüsü son anda canını kurtardı

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelen kazada, önündeki araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Arkasından gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün kaza anı, başka bir motosikletin kask kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 20:53

Olay, öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan motosiklet, önünde ani fren yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Motosikletin arkasından gelen iki otomobil, savrulan sürücüye çarpmamak için ani manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü, başka araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay, yoldaki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

