Yaşam

Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’da hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağı Hamedan kırsal mahallesinde yaşandı.

İki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Eyser, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN