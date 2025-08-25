Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Jandarmadan Kaçan şüpheliye otomobil çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, jandarma ekiplerinden kaçan şüpheli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki bir kişi de yaralandı.

Olay, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli'nde yaşandı. Otoyol işletmesi ekipleri, tünel içinde yaya olarak ilerleyen bir kişiyi fark ederek güvenlik amacıyla durdurmak istedi. Ancak yaya kaçarak jandarma ekiplerine de yakalanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Tünel girişinde, İstanbul istikametinden Ankara yönüne geçmeye çalışan kişiye, Muhammet Ç. yönetimindeki 35 TE 501 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil bariyerlere vurarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç. ve araçta bulunan Oğuzhan K. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

