Kesmek için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde kesmek için çıktığı ağaçta düşen 59 yaşındaki Abdurrahman Yadigar hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kesmek için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bağkonak köyünde, Abdurrahman Yadigar (59), kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan ve buradaki yoğun bakımda 10 gün tedavi gören Yadigar, yaşamını yitirdi.

