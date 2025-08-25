Diyarbakır'da 8 katlı binada yangın paniği

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin ardından bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 14:18

Paylaş



ABONE OL

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi.



Edinilen bilgilere göre, olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Bulvarı'nda bulunan 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın son katındaki evde yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN