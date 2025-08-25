"Başınız belada" diyerek 15 milyon lira dolandırdılar! 6 şüpheli operasyonla yakalandı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:10

Telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, "FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada" diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.