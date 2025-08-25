Adana'da operasyon! Çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi

Adana'da 12 milyon 410 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 725 kilogram tütün ve 7 bin 690 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:57

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen tır, kamyonet ve panelvanı durdurdu.



Araçlarda 12 milyon 410 bin makaron, 725 kilogram tütün ve 7 bin 690 paket sigara bulan ekipler, 3 sürücüyü gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN