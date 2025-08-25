Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 ölü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düğünde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Cerenli Mahallesi'ndeki evin avlusunda dün akşam düzenlenen düğünde, aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın yakını Eşe A. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

