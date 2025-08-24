Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 18-24 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda tabanca, av tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 57 tabanca fişeği, 76.2 milimetre çapında 221 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

