Sosyal medya hesaplarında 10 bin atama iddialarına Aile Bakanlığı'ndan yalanlama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın,10 bin personel ataması için planlama yapıldığına' ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 18:10

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Aile Bakanlığı'nın 10 bin atama yapacağı iddiaları üzerine bakanlıktan açıklama geldi. Yayınlanan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

