Kayseri'de FETÖ üyesi firariye operasyon: Cezaevine gönderildi

Kayseri'de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari için ekipler operasyon düzenledi. Yapılan çalışma kapsamında hükümlü yakalanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 04:12

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. (41) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.C.K. cezaevine teslim edildi.

