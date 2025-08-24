Kayseri'de FETÖ üyesi firariye operasyon: Cezaevine gönderildi
Kayseri'de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari için ekipler operasyon düzenledi. Yapılan çalışma kapsamında hükümlü yakalanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. (41) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan A.C.K. cezaevine teslim edildi.