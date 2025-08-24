Kayınbiraderine sinirlenen adam havaya ateş açtı! Polisten anında müdahale

Giriş Tarihi: 24.08.2025 19:42

Olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye gelen Mustafa Can K. (26), kayınbiraderinin kendisinden habersiz eşini götürmesi üzerine sinir krizi geçirdi.