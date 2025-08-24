Erzurum Tortum’da güreşler nefes kesti

Erzurum’un Tortum İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Geleneksel Uluslararası 135. Geleneksel Uluslararası Karakucak ve 6. Altın Kemer Karakucak Güreşleri yoğun ilgi gördü

Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu ve Belediye Başkanı Muammer Yiğider, seyirciden ve davetlilerden tam not aldı.

Tortum Er Meydanı'nda Görsel şölene ve festival havasına dönen uluslararası karakucak güreşlerinde tribünleri dolduran sporseverler, nefes kesen müsabakaları izlerken, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve ekibine alkış yağdırdı. Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in himayelerinde yapılan Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşlerinde Türkiye'nin yanı sıra İran, Gürcistan, Tacikistan ve Acara'dan güreşçiler madalya ve para ödülü kazanmak için yarıştı.

680 güreşçi er meydanına çıkarken, Pasinler'den 45 güreşçi yarıştı. 30'u aşkın Başpehlivan adayı da kispet giyerek Tortum'da kozlarını paylaştı. Er meydanlarının en ilgi çeken bölümlerinden biri de güreş ağalığı açık artırma bölümü oldu. Doğu'nun Baş cazgırı Fuat Özbay'ın sunumu ile adaylar güreş ağası olmak için yarıştı. 2 yıl önce Tortum'da güreş ağalığını kazanan PERDER Genel Başkanı Ömer Düzgün'ün açık artırmaya yetişemeyince Tortum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Orhan Tarakçıoğlu Düzgün'e vekalet ederek güreş ağalığı yarışına katıldı. 8 adayın kıyasıya yarıştığı açık artırmayı 1 milyon TL ile kazanan Aksu Cağ Kebap Salonu Yönetim Kurulu Başkanı Cabbar Erdoğan güreş ağası oldu. Erdoğan ağalık kıyafetini giyerek tribünleri selamladı.

Başpehlivanlık mücadelesinde ise Fatih Yaşarlı'yı altın puanlama bölümünde yenen İranlı Vahid Yuseyhor Başpehlivan oldu. Baş altında ise Uzundereli Ahmet Bilici şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Müsabakaların ardından sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca sponsorlara de plaket ve çeşitli hediyeler verildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli müsabakaları izledi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, göreve geldiklerinden beri Tortumlular için hizmeti şiar edindiklerini belirterek, "Biz Ata sporumuz güreşi seviyoruz. İlçe ve yöre halkımızda ata sporumuzu seviyor. İlçemiz pehlivan yatağı. Güreşte, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Türkiye çapında ilimizi temsil ediyoruz. İlçemizde çok güzel güreşler oldu. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. Er meydanımız adeta festival alanına döndü" dedi. Tortum Belediyesi 135. Geleneksel Karakucak Altın Kemer Güreşlerinde başpehlivanlık mücadelesinde Fatih Yaşarlı'yı altın puanlama bölümünde yenen İranlı Vahid Yuseyhor başpehlivan oldu. Baş altında ise Uzundereli Ahmet Bilici şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Müsabakaların ardından sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edil. Ayrıca sponsorlara de plaket ve çeşitli hediyeler verildi.