Kütahya'da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 23.08.2025 20:53

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine giden Lütfü E. yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Doğanlar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kazada yaralanan sürücü Lütfü E. ve araçta bulunan 4 yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.