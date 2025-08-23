Kars'ta 2 bin daireye yapı ruhsatı verildi

Kars'ta 2 bin 31 daireye yapı ruhsatı, 232 daireye de yapı kullanma izni verildi.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) yapı ruhsatı ve yapı kullanma verilerini açıkladı. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'nce paylaşılan verilerde, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 61,8 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü ise yüzde 30,2 arttı.



Buna göre TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri şöyle sıralandı.



Kars'ta 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 31 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 232, Ağrı'da 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 756 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 361, Iğdır'da 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 776 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 183 ve Ardahan'da 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 261 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 147 oldu.

