İzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 16:23

Paylaş



ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, insansız hava aracı tarafından Deliklikoy mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.



Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN