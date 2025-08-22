Şanlıurfa'da göçük altında kalan gurbetçi hayatını kaybetti

Almanya'dan gelerek memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde aldığı evde yaşamaya karar veren gurbetçi, tadilatını yaptığı evin yıkılması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 16:26

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Cuma Damar, bir kısmı sular altında kalan eski Halfeti'de bir ev satın aldı.

Memleketine dönüş yaparak Halfeti'de yaşamak için hazırlıklara başlayan Damar, işe ilk olarak evinin tadilatını yaparak başladı. İddiaya göre, öğle arası 2 işçiyi yemeğe gönderen Damar, eline elektrikli kırıcıyı alarak duvarı kırmaya çalıştı. Kırıcının darbelerine dayanamayan duvar, Damar'ın üzerine devrildi. Yemekten dönen işçiler yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar'ı çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Damar'ı göçüğün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.