Sakarya’da takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 05:20

Kaza, Kaynarca-Karasu D014 Karayolu Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 54 VF 732 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç ters dönerken sürücü N.A. otomobil içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

